Final de semana é marcado por eventos esportivos na Bahia; confira os eventos

Na ginástica, a Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, vai receber a quinta fase do Circuito Baiano de Ginástica. A atividade corresponde a 2ª etapa do Torneio Estadual de Ginástica Rítmica 2024, a Copa Bahia de Trios e Conjuntos de Ginástica Rítmica 2024, o Campeonato Baiano de Ginástica Aeróbica 2024 e o Torneio Estadual de Ginástica Artística 2024.

Neste sábado (19), o Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia vai receber o Torneio das Estrelas. No geral, 140 atletas inscritos representam oito municípios baianos (Salvador, Araçás, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila, Conceição do Almeida, Simões Filho, Camaçari e São Felipe) disputando as categorias infantil, cadete, juvenil e elite (feminino e masculino). O centro fica localizado no Largo do Roma, na Cidade Baixa. O evento começa às 14h.

O segundo dia das competições voltadas para a ginástica rítmica é neste sábado (19), das 10h às 17h30. No domingo (20), acontecerá as disputas da ginástica artística, tendo início a partir das 9h30. As competições da ginástica aeróbica começam às 12h30.

Pelo muaithay, o evento Lutas Juazeiro chega no Shopping Juá Garden nesse sábado (19). A competição organizada pela Federação de Muaythai Tradicional do Estado da Bahia (FMTT) acontecerá em dois dias. No sábado (19), ocorrerá o Festival de muaythai, com aulas e apresentações no intuito de divulgar a modalidade para novos praticantes. No domingo (20), a competição reunirá atletas de diversas cidades da Bahia e representantes de Pernambuco. A entrada em ambos os dias é gratuita para quem for acompanhar.