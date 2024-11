Final do Baianão Feminino neste sábado marca retorno de partidas oficiais no Estádio de Pituaçu

Um dos grandes palcos do futebol baiano estará de volta ao cenário da modalidade neste sábado (16). A partida de volta da final do Baianão feminino entre Bahia e Vitória, às 15h, marca o retorno das partidas no Estádio de Pituaçu após 26 dias de pausa para tratamento do gramado.

Após 26 dias de atividades suspensas para tratamento intensivo, o gramado já está preparado para receber o jogo. Diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que administra o equipamento, Vicente Neto comemora o retorno das partidas no local e a manutenção do Estádio.

“Muito felizes em retomar às partidas oficiais no Estádio de Pituaçu, o palco do baiano. Isso podemos confirmar com 180 partidas oficiais que aconteceram no equipamento neste ano. Difícil achar um gramado que suporte tantos jogos no ano como o nosso. O estado dele já está mais verde e brilhante do que há um mês atrás com as técnicas de tratamento desenvolvidas pela nossa Diretoria de Operações e Equipamentos Esportivos. Estamos de volta com a qualidade reconhecida do nosso gramado natural para uma partida muito importante do calendário estadual do futebol feminino”, pontua Vicente.