Finalista do Prêmio Jabuti tem 106 anos e ajudou a construir Brasília

Um dos finalistas do Prêmio Jabuti na categoria “Escritor Estreante de Poesia” está prestes a fazer 106 anos e publicou seu livro após 80 anos. Arnaldo Júlio Barbosa, anunciado finalista nesta terça-feira (5/11), chegou a Brasília em 1959 e, como pedreiro, ajudou a construir a nova capital.

Barbosa concorre ao prêmio pelo livro de poesias “A jovem Margarida e as proezas do amor”, originalmente manuscrito em 1947 e publicado só em 2023. Os outros finalistas na nova categoria são Matheus Rodrigues Gonçalves, por “As fantasias da carne”; Bianca Monteiro Garcia, por “Breve ato de descascar laranjas”; Leo Nunes, por “Está na hora de me tornar um homem sério”; e Dalgo Silva, por “Meu amor é político”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 O pioneiro de Brasília Arnaldo Júlio Barbosa, de 104 anos, conta sua trajetória de trabalho na construção da capital do Brasil. Arnaldo é músico, compositor e poeta e recebeu várias condecorações de autoridades ao longo da sua vida. Breno Esaki/Metrópoles 2 de 6 Condecoração que o poeta recebeu em reconhecimento ao seu trabalho Breno Esaki/Metrópoles 3 de 6 Arnaldo Júlio Barbosa, de 104 anos Breno Esaki/Metrópoles 4 de 6 Arnaldo compõe músicas e toca violão Breno Esaki/Metrópoles 5 de 6 O centenário escreve poemas em sua máquina de escrever Breno Esaki/Metrópoles 6 de 6 Arnaldo trabalhou nas construções da cidade Breno Esaki/Metrópoles

A obra, em formato de cordel, foi lançada com a ajuda da família — que inclui 53 bisnetos e 20 tataranetos. Na próxima quinta-feira (7/11), quando completará 106 anos, Barbosa receberá o título de cidadão honorário de Brasília.

Barbosa chegou a Brasília aos 41 anos, em 1959, um ano antes da inauguração da capital. Ajudou a construir diversos prédios, a exemplo da Escola Parque da 308 Sul, vizinha da Igrejinha, capela projetada por Oscar Niemeyer. Um dos filhos de Barbosa, Francisco, ajudou a erguer o Congresso Nacional.