Finlândia desponta como novo destino para estudantes brasileiros que buscam intercâmbio

A Finlândia está emergindo como um destino cada vez mais atraente para estudantes brasileiros que buscam construir uma carreira internacional. Oferecendo educação gratuita desde o ensino médio até a universidade, além de oportunidades de trabalho garantidas, o país nórdico se destaca como uma alternativa promissora. No próximo sábado (13), expositores finlandeses e de países como Canadá, ainda a principal opção dos intercambistas nacionais, além de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes vão oferecer na CI Experience, a maior feira de intercâmbio do Brasil, palestras, bolsas de estudos e outros tipos de benefícios para quem deseja estudar fora. O evento será realizado hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, próximo à Avenida Paulista. A entrada é gratuita.

A Finest Future, empresa parceira da CI Experience, divulgará na feira mais detalhes sobre o programa de recrutamento de jovens brasileiros. Trata-se de uma organização finlandesa fundada por empreendedores, incluindo Peter Vesterbacka, criador dos famosos jogos Angry Birds. A missão da empresa é auxiliar o governo finlandês na atração de jovens talentosos de todo o mundo, especialmente aqueles que veem a Finlândia como uma opção de excelência educacional e profissional. Liderada por Vesterbacka, a equipe finlandesa estará presente no evento para orientar e apoiar os estudantes interessados em construir uma trajetória de sucesso no país, que lidera o ranking de melhores sistemas educacionais do mundo, segundo a OCDE. “A Finest Future nos procurou para que, juntamente com eles, possamos apoiar os estudantes brasileiros a conquistarem vagas de estudos na Finlândia. Essa parceria representa uma oportunidade significativa para impulsionar carreiras e ampliar horizontes em um país que se destaca como melhor educação do mundo”, disse Celso Garcia, sócio-diretor da CI.

Para participar do processo seletivo para estudar na Finlândia, jovens entre 13 e 17 anos devem primeiro realizar um curso de finlandês online de 12 meses, seguido pela aplicação de um teste de proficiência no idioma. Após aprovação, os estudantes podem se candidatar para estudar em até três escolas de Ensino Médio, com duração mínima de um ano letivo. As escolas respondem de acordo com o perfil do aluno, permitindo a escolha da instituição de ensino gratuita. Após concluir o Ensino Médio, os estudantes podem se candidatar para cursar uma universidade gratuitamente. Haverá suporte em relação aos requisitos, documentos, visto e prazos. Durante a feira, os visitantes também terão acesso à tecnologia de realidade virtual para uma imersão na Finlândia, incluindo a chance de ver a Aurora Boreal.

