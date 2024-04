Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto esperam o 2º filho

A cegonha vai visitar este ano o lar de Fiorella Mattheis e de Roberto Marinho Neto. A atriz e o jovem empresário, um dos herdeiros das Organizações Globo, estão “grávidos” do seu segundo filho, um menino. A gravidez tem cinco meses, e o bebê é esperado para agosto. O casal já é pai do pequeno Roberto.

A gravidez já havia despertado rumores nos fãs e seguidores da atriz desde que ela passou a postar fotos com looks mais largas. Fiorella e Roberto engataram o namoro em 2017 e tiveram seu primeiro filho, Robertinho, como é chamado, em 2023.

