Fisiculturista é morto a tiros na zona leste de São Paulo

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na noite de sábado, 9, na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Segundo uma testemunha, o economista e fisiculturista Denis Yoshio foi alvejado por dois criminosos em uma moto. O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu. Segundo informações da Política Civil, após dispararem contra a vítima, os bandidos fugiram.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Yoshio já havia sido socorrido. A Polícia Civil solicitou a realização de perícia por parte do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. O 31º Departamento de Polícia, da Vila Carrão, investiga o caso como homicídio. O fisiculturista será velado nesta segunda-feira, 11, e sepultado em seguida no Cemitério e Crematório Valle dos Reis, em Taboão da Serra.

*Com informações do Estadão Conteúdo