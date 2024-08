Fiuk detona Fábio Jr. em homenagem de Dia dos Pais

Parece que Fiuk e Fábio Jr. precisam de mais tempo para ser “muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez”. O ex-BBB aproveitou o Dia dos Pais para prestar uma homenagem ao cantor, mas também criticar os comportamentos dele.

Na publicação feita na tarde deste domingo (11/8), o ator diz que o pai é ausente. “Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, começou Fiuk na legenda de uma sequência de fotos.

Ele ainda afirmou que sente saudades de Fábio Jr.. “É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, completou.

Nos comentários, muitas pessoas apoiaram o ex-BBB. “Seu texto é um desabafo, é mesmo na dor e na ausência, uma tentativa de contato. Que você tenha um bom domingo com a sensação de que sua parte você fez. Fica bem”, escreveu uma pessoa.

Outra lembrou que nesse sábado (10/8), o cantor se apresentou no programa Altas Horas ao lado do pai, Fábio Jr., e insinuou que eles pareciam inseparáveis. “Infelizmente senti falta do Fiuk com ele. Achei que iam chamar Fiuk pra essa homenagem ao Dia dos Pais. Triste de saber que o Fábio é ausente na vida do Fiuk”, disse ainda a internauta.