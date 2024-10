Flagrante de Imprudência: Motorista da Novo Horizonte ultrapassa em local proibido e coloca vidas em risco!

Um ato de total irresponsabilidade chocou a todos nesta terça-feira! Um motorista da empresa de ônibus Novo Horizonte foi flagrado realizando uma ultrapassagem indevida em uma rodovia próxima a Vitória da Conquista, colocando em risco a vida de todos os passageiros a bordo e dos motoristas que trafegavam no local. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato da manobra perigosa, evidenciando o desprezo pela segurança no trânsito.

O vídeo, que viralizou rapidamente, é um alerta para as autoridades rodoviárias sobre a urgência de fiscalização rigorosa. O que poderia ter sido uma tragédia foi evitado por questão de segundos. Assista ao vídeo completo e compartilhe para que façam como esse não se repitam!