Flagrante no Natal: Homem é preso com drogas no bairro São Bernardo

Durante a tarde desta quarta-feira (25) de dezembro, feriado natalino, a Polícia Militar de Itamaraju, por meio da guarnição do PETO da 43ª CIPM, realizou uma ação que culminou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Bernardo. Durante as rondas de rotina, o suspeito foi abordado e encontrado em posse de 46 buchas de maconha e R$ 50,00 em espécie, indícios de atividade ilícita.

O homem foi imediatamente encaminhado à delegacia, onde os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade judiciária para a adoção das medidas cabíveis. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança da população, mesmo em datas comemorativas como o Natal.