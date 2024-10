Flamengo: alvo de homofobia, candidato a presidente se pronuncia

O candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se pronunciou sobre os ataques homofóbicos de que foi vítima. Em um grupo de sócios, o conselheiro José Carlos Peruano fez diversas declarações ofensivas ao candidato e à classe LGBT, conforme mostrou a coluna.

“Seus babacas, seu v…. O candidato de vocês dá o c… e chupa r…. Vocês têm é que tomar no c…. Vocês são um bando de babaca, meu irmão. O candidato de vocês chupa r…. Vocês querem o presidente do Flamengo dando o c… em cima da mesa da presidência. Então vota nesse Bap, ô bando de otário. Banco de babaca criado, mauricinho filhos da p…”, esbravejou, após uma discussão ter começado por Zico ter dito que torcia para o Botafogo em alguns jogos por causa da qualidade dos jogadores do outro clube.

Bap se pronunciou por meio de uma nota oficial da sua chapa, chamada “Raça, amor e gestão”.

“As agressões inaceitáveis ao nosso ídolo maior, Zico, e as falas que incitam a homofobia e constituem injúria, direcionadas ao Presidente do Conselho de Administração do Flamengo e nosso candidato a Presidente do Clube, o BAP, maculam a imagem do nosso clube, da instituição Flamengo. E isto é imperdoável e inaceitável”, disse a nota.

“Esse não é o Flamengo que nós, rubro-negros, queremos. A nossa Chapa Raça, Amor e Gestão luta por um clube que se destaque por elevar o nível das discussões. Um clube que respeita e aceita as diferenças e acolhe todos os tipos de associados e seus familiares. Um clube que busca superar seus adversários apenas em jogos e competições, dentro das regras de cada um dos esportes. Esse é o Flamengo que não abrimos mão”, concluiu o texto.

Peruano chegou a cogitar concorrer à presidência do Flamengo, mas abriu mão para apoiar Rodrigo Dunshee, candidato do presidente Rodolfo Landim.