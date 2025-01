Flamengo bate Sampaio Corrêa antes de duelo com Botafogo na Supercopa

Mesmo começando a partida com o time reserva, o Flamengo não sofreu e venceu o Sampaio Corrêa, na noite desta quinta-feira (30/1). O triunfo por 2 x 0 levou o Rubro-negro para a quarta colocação do Campeonato Carioca, com 10 pontos. O Sampaio Corrêa é o 11º, com seis.

Agora, os comandados de Filipe Luís voltam suas atenções para a disputa da Supercopa Rei. O Rubro-negro enfrenta o Botafogo, no domingo (2/2), em jogão que será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida é mais uma realização Metrópoles Sports.

Estreando no Maracanã na temporada, o Rubro-negro mandou a campo um time sem jogadores titulares. Apesar da falta de entrosamento, o time mandante criou boas chances de gol no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a superioridade em bolas na rede.

Já no segundo tempo, Filipe Luís lançou De Arrascaeta em campo e o Flamengo seguiu melhor no confronto. E foi recompensado aos 30 minutos, com Wallace Yan aproveitando cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que também entrou na etapa final.

E nos acréscimos, Alcaraz fechou o placar, em mais uma assistência de Luiz Araújo. Após a Supercopa Rei, o Fla volta a campo na quarta-feira (5/2), para enfrentar a Portuguesa às 19h no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, em uma realização do Metrópoles Sports.