Flamengo confima transferência de Fabrício Bruno para o Cruzeiro

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap anunciou oficialmente a transferência do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro durante evento de lançamento do Campeonato Carioca. Segundo ele, a decisão foi tomada em função do desejo do atleta de buscar novos desafios e também devido à necessidade financeira do clube carioca. “O fluxo de caixa estava delicado e fizemos esforços importantes entre a posse e o início do ano. O Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer aqui. Ele tinha vontade de ir para o Cruzeiro e é legítima. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem que receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista”, afirmou o dirigente.

O Flamengo receberá um montante de 7 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 44 milhões, e o pagamento será realizado de forma integral. Além da negociação do jogador, Baptista aproveitou a oportunidade para falar sobre a nova gestão do departamento de futebol ao ser questionado em relação a reforços. Ele elogiou a parceria entre o novo diretor, José Boto, e o técnico Filipe Luís, ressaltando que ambos estão em sintonia e desenvolvendo um bom trabalho em conjunto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias