Flamengo conquista 16º título nacional e cola no Palmeiras; veja lista

O Flamengo chegou ao seu 16º título na tarde desse domingo (10/11), após vitória por 4 x 1 no placar agregado contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O troféu aproximou o Rubro-Negro do Palmeiras no ranking de maiores campeões nacionais. O Verdão é dono de 18 taças no futebol brasileiro e lidera o ranking de maiores vencedores.

Ao todo, a lista leva em conta as principais competições da CBF como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Além disso, o ranking também contabiliza os torneios extintos da Copa dos Campeões, Taça do Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Na cola do Palmeiras, líder do ranking com 18 títulos, o Flamengo tem 16 títulos nacionais. O Corinthians completa o top 3 com 11 títulos.

Veja a lista:

Palmeiras (18 títulos) – 12 Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023), quatro Copas do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020), uma Copa dos Campeões (2000) e uma Supercopa do Brasil (2023)

Flamengo (16 títulos) – oito Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020), cinco Copas do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e uma Copa dos Campeões (2001)

Corinthians (11 títulos) – sete Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017), três Copas do Brasil (1995, 2002 e 2009) e uma Supercopa do Brasil (1991)

Cruzeiro (10 títulos) – quatro Campeonatos Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014) e seis Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Santos (9 títulos) – oito Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004) e uma Copa do Brasil (2010)

Grêmio (8 títulos) – dois Campeonatos Brasileiros (1981 e 1996), cinco Copas do Brasil (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) e uma Supercopa do Brasil (1990)

São Paulo (8 títulos) – seis Campeonatos Brasileiros (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008), uma Copa do Brasil (2023) e uma Supercopa do Brasil (2024)

Atlético-MG (6 títulos) – três Campeonatos Brasileiros (1937*, 1971 e 2021), duas Copas do Brasil (2014 e 2021) e uma Supercopa do Brasil (2022)

Fluminense (5 títulos) – quatro Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012) e uma Copa do Brasil (2007)

Vasco (5 títulos) – quatro Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000) e uma Copa do Brasil (2011)

Internacional (4 títulos) – três Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979) e uma Copa do Brasil (1992)

Bahia (2 títulos) – dois Campeonatos Brasileiros (1959 e 1988)

Botafogo (2 títulos) – dois Campeonatos Brasileiros (1968 e 1995)

Sport (2 títulos) – um Campeonato Brasileiro (1987) e uma Copa do Brasil (2008)

Athletico-PR (2 títulos) – um Campeonato Brasileiro (2001) e uma Copa do Brasil (2019)

Coritiba (1 título) – Campeonato Brasileiro (1985)

Paysandu (1 título) – Copa dos Campeões (2002)

Juventude (1 título) – Copa do Brasil (1999)

Paulista (1 título) – Copa do Brasil (2005)

Santo André (1 título) – Copa do Brasil (2004)

Guarani (1 título) – Campeonato Brasileiro (1978)

Criciúma (1 título) – Copa do Brasil (1991)

*O STF determinou que o Sport, campeão do Módulo Amarelo, é o campeão do Campeonato Brasileiro de 1987. O Flamengo, no entanto, ainda se considera o campeão daquele ano.

*Em 2010, CBF reconheceu os títulos conquistados entre 1958 e 1970, conhecidos como Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, como títulos do Campeonato Brasileiro.

* A conquista do Atlético-MG do Torneio dos campeões de 1937 foi reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro em 2023.