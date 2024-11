Flamengo define futuro de Gabigol após nova polêmica do jogador

O Flamengo definiu nesta segunda-feira (18) o futuro de Gabigol após novo afastamento por atos de indisciplina na final da Copa do Brasil. O jogador seguirá fora das partidas do clube e não será relacionado para o confronto contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (20), na Arena Pantanal. O clima entre o atleta e a diretoria rubro-negra segue ruim, mas existe expectativa de um retorno do camisa 99 pelo menos para uma despedida ao lado do torcedor no Maracanã. A equipe tem mais dois jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro: contra o Internacional, dia 01/12, e contra o Vitória, dia 08/12. Além disso, ainda enfrenta Cuiabá, Fortaleza e Criciúma fora de casa.

Gabigol foi punido por Marcos Braz (vice de futebol do Flamengo) depois de atrito no vestiário quando ficou insatisfeito ao ser substituído no intervalo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Outro episódio importante para a decisão foi a entrevista de Gabriel enquanto se comemorava o pentacampeonato da Copa do Brasil: na ocasião, o atacante anunciou que deixaria o clube e insinuou que o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz não tinham palavra (lembrando da desistência na renovação de contrato).