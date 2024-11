Flamengo descarta afastar Bruno Henrique durante investigação de manipulação de resultados

O Flamengo decidiu manter Bruno Henrique em seu elenco, mesmo diante da investigação conduzida pelo STJD sobre uma possível manipulação de resultados. A Polícia Federal realizou buscas em locais associados ao jogador, mas o clube garantiu que ele seguirá treinando normalmente e estará presente na viagem para o confronto contra o Cruzeiro. A direção do Flamengo foi informada sobre a investigação, que permanece sob sigilo judicial. O clube reafirmou seu compromisso em apoiar Bruno Henrique, ressaltando que ele possui a presunção de inocência até que se prove o contrário. A operação em questão investiga a manipulação do “mercado de cartões”, relacionada a um jogo do Campeonato Brasileiro realizado em novembro de 2023, no qual o atleta recebeu cartões amarelo e vermelho.

Além disso, o Flamengo mencionou que já houve uma investigação anterior no STJD sobre um cartão amarelo recebido por Bruno Henrique, mas não confirmou se essa nova apuração está ligada ao mesmo incidente. O Ministério do Esporte, por sua vez, solicitou que a investigação seja conduzida com rigor, enfatizando a necessidade de preservar a integridade do esporte e a aplicação da Lei Geral do Esporte em casos de manipulação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA