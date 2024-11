Flamengo e Atlético entram em campo antes de final da Copa do Brasil

A poucos dias da grande decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltam seus olhares para o Campeonato Brasileiro. Pela 32ª rodada do Brasileirão, os finalistas fazem duelos importantes nesta quarta-feira (6/11), às 21h, para a manutenção dos seus postos na tabela do torneio por pontos corridos.

No Mineirão, o Flamengo visita o principal rival do Atlético-MG, o Cruzeiro, em confronto importante para o G4 da tabela do Brasileirão. Já o Galo viaja para Goiânia e encontra o Atlético-GO, atual lanterna da competição. Este é o último compromisso das duas equipes antes do jogo de volta pela final da Copa do Brasil.

Pelo jogo de ida do confronto, o Flamengo venceu o Galo por 3 x 1 no Maracanã. Com a decisão a ser disputada em casa, o Atlético-MG precisa vencer o Rubro-Negro por três ou mais gols de diferença para se sagrar campeão. Em caso de triunfo do time mineiro por uma diferença de dois tentos, o duelo será decidido nos pênaltis.

Briga pelo G4

Na 4ª posição da tabela, o Flamengo não tem espaço para tropeços no Campeonato Brasileiro. Com 55 pontos, o Rubro-Negro precisa de um triunfo no duelo contra o Cruzeiro, ou corre o risco de perder a vaga direta na Libertadores para o Internacional, que tem apenas dois pontos de diferença para o clube carioca.

Já o Cruzeiro pensa apenas no triunfo para se aproximar do G6 e tentar beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Apesar do duelo importante, o time de Fernando Diniz também se prepara para final da Sul-Americana, contra o Racing, no próximo dia 23.

Lutando em três frentes

A posição do Galo no Brasileirão é um pouco mais desfavorável. Vivo em todas as três competições da temporada, o time de Milito chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores e ainda tenta recuperar pontos perdidos no Brasileirão para subir na tabela.

Atual 10° colocado, com 41 pontos, uma vitória do Atlético-MG contra o lanterna do campeonato pode levar o time a subir na tabela e garantir posição um pouco mais segura para focar na disputa das duas copas.