Flamengo é o campeão com a melhor defesa na história da Copa do Brasil

O pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil veio acompanhado de um recorde na competição. O Rubro-Negro se sagrou campeão neste domingo (10/11), após vencer o Atlético-MG por 1 x 0 na Arena MRV. Com apenas dois gols sofridos na competição inteira, o clube se tornou o campeão com a melhor torcida da história do torneio.

Em 10 jogos, o Flamengo foi vazado em apenas duas ocasiões na Copa do Brasil neste ano. O primeiro gol sofrido pelo Rubro-Negro foi ainda nas oitavas de final, no jogo de volta do duelo contra o Palmeiras, que terminou em vitória do Alviverde por 1 x 0.

Já o segundo gol sofrido pelo Rubro-Negro veio acontecer só na final da competição. No primeiro jogo da decisão contra o Galo, o time sofreu um gol de Alan Kardec aos 80 minutos do duelo no Maracanã, que terminou em vitória do Flamengo por 3 x 1.

O Flamengo superou a marca que era do Corinthians, campeão em 1995, e do Criciúma, dono do título de 1991, ambos vazados apenas três vezes em 10 jogos.

Veja quais são as melhores defesas em edições da Copa do Brasil

Flamengo (2024) – 2 gols sofridos em 10 jogos

Corinthians (1995) – 3 gols sofridos em 10 jogos

Criciúma (1991) – 3 gols sofridos em 10 jogos

Grêmio (1989) – 4 gols sofridos em nove jogos

Palmeiras (2020) – 4 gols sofridos em oito jogos