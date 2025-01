Flamengo e Portuguesa-RJ medem forças em Minas. Compre seus ingressos

No dia 5 de fevereiro, às 19h, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), o Flamengo encara a Portuguesa-RJ pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, uma realização Metrópoles Sports. A venda de ingressos para o duelo começou nessa sexta (24/1).

Antes, porém, o Rubro-Negro possui outros compromissos, pelo Carioca e pela Supercopa Rei.

Pelo Estadual, Filipe Luís e o elenco titular, que conta com craques como Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson, está no DF para a partida contra o Volta Redonda às 16h30 deste sábado (25/1), em jogo válido pela 5ª rodada do Cariocão. O duelo também é uma realização Metrópoles Sports.

Logo na sequência, o Flamengo encara o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (30/1), no Maracanã.

Além disso, em 2 de fevereiro, às vésperas do duelo em Uberlândia, os comandados de Filipe Luís disputam a Supercopa Rei contra o Botafogo. A partida será no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Metrópoles Sports

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Carioca, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Mineiro, do Paulista e a Supercopa Rei.

