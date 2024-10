Flamengo elimina o Corinthians e faz final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG

A final da Copa do Brasil de 2024 está definida. Neste domingo (20), o Flamengo empatou por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e irá encarar o Atlético Mineiro na decisão do maior torneio mata-mata do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro Carioca venceu o Alvinegro Paulista por 1 a 0, no Maracanã. Ontem, em São Januário, o Galo conquistou a vaga na final após empatar com o Vasco por 1 a 1. O time mineiro tinha vantagem, pois venceu na ida por 2 a 1.

Os jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, ambos no domingo. Na próxima quinta-feira (24), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) irá detalhar horários, locais e o mando de campo da finalíssima.

Em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, a final será definida nos pênaltis. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão da Copa do Brasil 2024 leva R$ 73,5 milhões.