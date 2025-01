Flamengo estreia no Campeonato Carioca com derrota para o Boavista e público de apenas 3.000 pessoas

O Flamengo decepcionou sua torcida em Aracaju na estreia do Campeonato Carioca. Utilizando uma equipe alternativa, composta por jovens da base e poucos jogadores experientes, o atual campeão foi derrotado pelo Boavista por 2 a 1, neste domingo (12), no Estádio Batistão. Com gols de Zé Vítor e Raí, o Boavista quebrou um jejum de 13 anos sem vencer o rubro-negro. Carlinhos marcou o único gol do Mengão. Apesar de o rubro-negro não se apresentar com frequência na capital sergipana, os torcedores não se empolgaram para ver um time sem Arrascaeta, Gerson e outras estrelas: apenas 3.263 pessoas pagaram para ver o jogo.

A derrota encerrou outra longa sequência positiva do Flamengo: a equipe não perdia na estreia da competição havia 19 anos. O resultado gerou preocupação para os próximos desafios, especialmente por conta da atuação pouco inspirada do time comandado por Cléber dos Santos, treinador do sub-20. Apesar de pressionar no início, o Fla encontrou dificuldades para superar a forte defesa do Boavista. Zé Vítor abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Vitor Ricardo.

Na etapa final, Carlinhos empatou ao aproveitar o rebote de um chute de Lorran que acertou o travessão. Porém, o Boavista voltou a liderar com Raí, que marcou após Gabriel Conceição desviar a bola. O zagueiro Pablo, de volta após um longo período afastado, falhou no primeiro gol do adversário, enquanto Carlinhos, em situação indefinida no clube, pediu confiança da torcida. “Ninguém está aqui por acaso. Podem confiar na gente, torcedor, que vamos dar a volta por cima”, disse o atacante.

WhatsApp

A derrota aumenta a pressão sobre o time alternativo, que disputará mais três partidas pelo Estadual enquanto o elenco principal realiza a pré-temporada nos Estados Unidos. O próximo jogo será contra o Madureira, na quinta-feira (16), no Estádio Amigão, na Paraíba. Com a necessidade de recuperação, o Flamengo busca evitar novos tropeços para não complicar a situação do elenco principal no Campeonato Carioca.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA