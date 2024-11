Flamengo fatura R$ 93,1 milhões com vitória na Copa do Brasil

O Flamengo receberá um total de R$ 93,1 milhões em decorrência da vitória na Copa do Brasil. Deste montante, R$ 73,5 milhões correspondem ao prêmio pelo título, enquanto aproximadamente R$ 19,6 milhões são referentes às etapas anteriores do torneio. Durante a competição, o clube carioca acumulou valores significativos em cada fase. Na terceira fase, o Flamengo arrecadou R$ 2,205 milhões, enquanto nas oitavas de final o valor foi de R$ 3,4 milhões. Nas quartas de final, o clube recebeu R$ 4,5 milhões e, na semifinal, o montante alcançou R$ 9,45 milhões.

Com essa conquista, o Flamengo já ultrapassou a marca de R$ 131 milhões em prêmios nesta temporada. Esse valor é superior à meta de R$ 118,3 milhões que havia sido estabelecida no orçamento do clube para o ano.

