Flamengo: Filipe Luís confirma Danilo disponível para Supercopa Rei

No último compromisso do Flamengo antes de enfrentar o Botafogo pela Supercopa Rei, neste domingo (2/2), no Estádio Mangueirão, em Belém, o Rubro-Negro venceu o Sampaio Correa por 2 x 0 pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto marcou a apresentação de Danilo, novo reforço do clube da Gávea, para o torcedor.

Após o triunfo, durante coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís foi questionado sobre a presença do zagueiro já na decisão deste domingo, contra o Botafogo. O comandante do Rubro-Negro revelou que Danilo treinou normalmente com o grupo e estará à disposição.

“O Danilo vai estar disponível para o jogo, ele treinou e está bem fisicamente. É um jogador de altíssimo nível e fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo. Ele abriu mão de muita coisa para realizar o sonho dele e terá todo apoio, vamos precisar muito do jogador e do líder que é o Danilo”, afirmou Filipe Luís.

Reforço na área

Danilo foi anunciado oficialmente pelo Flamengo nessa quarta-feira (29/1). O jogador chegou sem custos ao Rubro-Negro pois a Juventus aceitou liberar Danilo de graça para retornar ao futebol brasileiro. O zagueiro assinou por duas temporadas.

Outro nome que pode pintar no Mengão em breve é o do volante Jorginho, atualmente no Arsenal. Em fim de contrato com o clube inglês, o jogador está em negociações com o clube carioca.