Flamengo ganha três dias de folga após vitória contra o Bahia

O Flamengo ganhou três dias de folga após a vitória contra o Bahia, no último sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta na próxima quarta-feira (9), às 15h30 (de Brasília), no CT Ninho do Urubu. Essa será a primeira sequência de treinos que o novo técnico Filipe Luís terá no comando da equipe. O resultado em Salvador deixou o Flamengo na quarta colocação do Brasileiro, com 51 pontos em 28 jogos. São 4 a mais do que o São Paulo, o quinto na classificação. O Mais Querido ainda tem um jogo a menos do que os concorrentes, jogo esse contra o Internacional, marcado para o final de outubro.

Após a pausa para a Data-Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.