Flamengo não perde para o Volta Redonda desde 2016; Veja as odds

Pela primeira vez com força máxima no Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda neste sábado (22), no Mané Garrincha, pela quinta rodada da competição. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília).

O Rubro-Negro é o grande favorito para a vitória. No retrospecto recente, a última derrota para o Voltaço aconteceu no Cariocão de 2016, consolidando a superioridade do Flamengo.

Vitória do Volta Redonda – odd* 9.50

Empate – odd* 4.75

Vitória do Flamenego – odd* 1.27

Dois gols ou mais no jogo – odd* 1.79

Ambos marcam gols – odd* 2.28

Gol de Bruno Henrique no jogo – odd* 4.75

Se você apostar R$10 que Bruno Henrique vai marcar pelo menos um gol e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$47,50.

Desempenho do Flamengo em Brasília

Considerando os jogos realizados antes da reforma do Mané Garrincha, o Flamengo disputou 73 partidas no estádio de Brasília, com 40 vitórias, 24 empates, 9 derrotas, 124 gols a favor e 62 contra.

Como o Volta Redonda chega para a partida

Vice-líder do Campeonato Carioca, o Volta Redonda perdeu somente uma até agora. Foi na primeira rodada, quando sofreu revés de 2 a 0 para o Madureira.

Desde então, o Voltaço venceu o Fluminense, empatou com o Vasco e derrotou o Botafogo, somando nove pontos na tabela de classificação, um a menos que o líder Maricá.

Como o Flamengo chega na partida

Atuando com o time sub-20 desde a primeira rodada, o Flamengo aparece na nona colocaçã da tabela, com quatro pontos somados.

Com Pablo e Carlinhos no time, o Rubro-Negro venceu seu primeiro jogo apenas na quinta rodada: 5 a 0 no Bangu.

Neste sábado (22), será a primeira vez que o esquadrão titular liderado por Filipe Luís entrará em campo pelo Cariocão 2025.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24/01/2025, às 15h