Flamengo negocia mais um reforço: Jorginho, do Arsenal

O Flamengo caminha para fechar o terceiro reforço da temporada: o volante Jorginho, do Arsenal. O clube está em negociação para selar a aquisição do atleta ainda nesta janela de transferências.

Caso confirme, o jogador se une ao atacante Juninho e ao defensor Danilo. Inclusive, os dois reforços já anunciados devem estar em campo contra a Portuguesa-RJ pela 8ª rodada do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (5/2), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano, ou seja, pode assinar pré-acordo com outro clube sem custos.

Nascido em Santa Catarina, o volante foi cedo para a Itália e lá construiu carreira. Porém, com 33 anos, o atleta tem vontade de atuar no Brasil, o que pesa a favor do Rubro-Negro.

