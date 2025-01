Flamengo sofre com lesões e perde Cebolinha, Pedro e Viña para a pré-temporada nos EUA

Éverton Cebolinha não fará parte da equipe do Flamengo durante a pré-temporada nos Estados Unidos. Embora tenha se reapresentado, os exames médicos indicaram que ele ainda não está completamente recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. O atacante ficará no Rio de Janeiro para continuar seu tratamento no CT George Helal, após ter passado por uma cirurgia devido ao rompimento do tendão de Aquiles em agosto do ano passado. Além de Cebolinha, outros dois jogadores importantes também estão fora das atividades.

O atacante Pedro se recupera de uma cirurgia no joelho e está em fase de fisioterapia, enquanto o lateral-esquerdo Viña enfrenta um processo de recuperação após fraturar a tíbia e realizar uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O técnico Filipe Luís contará com um grupo de 24 atletas para a viagem aos Estados Unidos, incluindo quatro jovens promessas da base. Entre eles estão o goleiro Léo Nannetti, os zagueiros Carbone e João Victor, além do volante Pablo Lúcio. A equipe embarcará na madrugada e deixará uma formação alternativa no Rio de Janeiro.

Essa equipe reserva ficará responsável por disputar as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, com o primeiro jogo marcado contra o Boavista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias