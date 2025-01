Flamengo surpreende e empresta Alcaraz para time da Premier League

Contratado pelo Flamengo na metade da temporada passada, o argentino Carlos Alcaraz foi emprestado para o Everton, da Inglaterra. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31/1) através das redes sociais do Rubro-Negro.

O contrato com o clube inglês prevê uma cláusula de compra obrigatória, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

“A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol”, afirmou o José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

Nota oficial – Carlos Alcaraz https://t.co/SfXCrTbYk8#CRF pic.twitter.com/CSzAHmpVNa — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2025

Com a camisa do Flamengo, Alcaraz entrou em campo 19 vezes, marcando três gols e contribuindo com duas assistências. O argentino esteve presente no elenco que conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

“A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube”, completou o diretor de futebol do Flamengo.