Flamengo tenta contratação de Roger Guedes, ex-Corinthians

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi eleito presidente do Flamengo na noite da última segunda-feira (9) e já se movimenta nos bastidores para reforçar o time em 2025. A bola da vez é o atacante Roger Guedes, do Al Rayyan, do Catar. O nome do brasileiro seria para substituir Gabigol. BAP conversa com o jogador e seus representantes, mas o clube catari ainda não respondeu sobre os valores da possível negociação.

Róger Guedes soma 34 gols e seis assistências em 46 jogos desde que chegou na equipe e pode atuar tanto pelos lados como atrás do camisa 9, ou até mesmo como centroavante. Revelado no Criciúma, Guedes já atuou por Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no futebol do Brasil, além de Shandong Luneng, da China, antes de ir para o Catar.

BAP será o presidente do Flamengo no próximo triênio (2025 a 2027). A Chapa 1 (Raça, Amor e Paixão), de oposição, encabeçada pelo empresário de 64 anos, venceu o pleito com 1.731 votos. O novo mandatário toma posse no dia 18 de dezembro.