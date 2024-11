Flamengo: veja pronunciamento de Filipe Luís após afastamento de Gabigol

Após o empate em 0 x 0 com o Atlético-MG no Maracanã, em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (13/11), o técnico do Rubro-negro, Filipe Luís, se manifestou oficialmente sobre o afastamento do atacante Gabigol da partida contra o Galo.

“Como estão todos esperando que eu fale sobre esse assunto. Sou muito grato à essa diretoria por ter me colocado e confiado em mim. Sou grato ao Gabriel por tudo. Eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz que ele não seria relacionado para esse jogo. É um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre o assunto”, afirmou o treinador, que preferiu se esquivar sobre o tópico.

Gabigol foi afastado, nessa terça-feira (12/11), do duelo contra o Atlético. Em nota nas redes sociais, o clube informou o afastamento do jogador, que afirmou publicamente que não seguirá no clube na próxima temporada. O jogador respondeu e afirmou que foi barrado do jogo contra os mineiros por decisão da diretoria do time.