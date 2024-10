Flamengo vence Bahia e mantém invencibilidade sobre Rogério Ceni

O Flamengo aproveitou a ampla vantagem que tem nos confrontos sobre o Bahia e venceu por 2 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o tabu, o time carioca segue em quarto lugar e consolidando um novo perfil sob o comando do técnico Felipe Luís, com duas vitórias nesta semana. Os gols da vitória foram marcados por Ayrton Lucas e Alcaraz. Com 51 pontos, o Flamengo ainda espera encostar nos primeiros colocados. O Fortaleza tem 55, o Palmeiras 57 e o Botafogo lidera com 60 pontos. O Bahia continua com 45, fora do G-6, com um jogo a menos.

O clube carioca mantém o foco nas semifinais da Copa do Brasil, onde largou na frente ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 em cima do Corinthians. A volta vai acontecer dia 20, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Flamengo fez o suficiente para bater o “freguês”. A última vitória do Bahia ocorreu em 2019, quando venceu por 3 a 0, no Brasileirão, conquistado pelo próprio clube rubro-negro. Agora são 11 vitórias e nenhum empate dos cariocas. Somente neste ano foram duas vitórias na Copa do Brasil, ambas por 1 a 0, e duas pelo Brasileirão, porque no primeiro turno o rubro-negro venceu por 2 a 1, no Rio.

