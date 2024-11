Flamengo vence o Atlético-MG em Belo Horizonte e conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil

O Flamengo conquistou neste domingo (10) o pentacampeonato da Copa do Brasil ao vencer Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, com um golaço de Gonzalo Plata. Com a enorme vantagem conquistada no jogo de ida, após vencer por 3 a 1 no Maracanã, o Mengão optou por uma estratégia mais conservadora na casa atleticana e mostrou solidez defensiva para segurar o poderoso ataque formado por Hulk e Paulinho. A conquistada pode ter marcado a despedida de Gabigol com a camisa rubro-negra. O atacante não teve um ano muito produtivo, mas brilhou no primeiro duelo da decisão e virou a cara de mais uma taça.

Na finalíssima, Gabigol não brilhou como no Maracanã. Em seu lugar, apareceu o jovem técnico Filipe Luis, em seu nono jogo no comando do Mengão. Sua estratégia de buscar os contragolpes se mostrou tão acertada quanto a decisão da diretoria de colocá-lo no lugar do badalado Tite, demitido após pressão intensa da torcida. Companheiro dos atuais comandados até outro dia, Filipe comandou o Fla em apenas quatro jogos na Copa do Brasil, mas mostrou competência em todos.

O Galo teve volume no primeiro tempo, mas as oportunidades não foram tão claras. Quando chegou, a defesa flamenguista mostrou segurança, sobretudo o goleiro argentino Rossi. Além disso, o time carioca legou perigo em alguns raros contragolpes e saiu reclamando do árbitro Raphael Claus por ter dado amarelo — e não vermelho — para Lyanco por parar Arrascaeta em escapada bastante promissora dos visitantes.

No segundo tempo, Filipe Luis sacou Gabigol para a entrada do zagueiro Fabricio Bruno. O time ficou ainda mais sólido e, conforme o Galo se lançava desesperadamente, ao ataque, também mais perigoso nos contragolpes. Em uma dessas escapadas, aos 37 minutos do segundo tempo, logo após o Atlético perder um gol em bate e rebate dentro da área, Gonzalo Plata disparou e venceu Everson com uma cavadinha, calando o mantra de “eu acredito” que permeou a arquibancada atleticana durante o jogo. A torcida da casa não aceitou bem a comemoração do rival e começou a atirar objetos no gramado.

A confusão esticou o final do jogo, com nove minutos de acréscimo. Deu tempo de Saraiva ser expulso para evitar que Bruno Henrique fizesse o segundo gol do Flamengo. David Luiz quase marcou na cobrança, e Wesley também perdeu a chance de aumentar no último lance de perigo da final. Irritada, a torcida do Galo voltou a atirar objetos após o apito final, mas teve de engolir a comemoração rubro-negra em plena Arena MRV.