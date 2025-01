Flamengo x Boavista: como foram os últimos jogos? Veja para apostar

O Campeonato Carioca começa neste fim de semana. No domingo (12/1), às 16h (horário de Brasília), Flamengo e Boavista se enfrentam no estádio Batistão, em Sergipe. O Flamengo, maior campeão do torneio com 38 títulos e atual vencedor, busca ampliar a vantagem sobre o Fluminense, que tem 33.

Se você quer saber mais sobre os últimos jogos entre Flamengo x Boavista e as principais estatísticas do confronto, confira neste artigo.

Confira as odds* da Superbet para o jogo

Vitória do Flamengo – odd* 1.85

Emapate odd* 3.70

Vitória do Boavista – odd* 3.85

Últimos jogos entre Flamengo e Boavista

Campeonato Carioca 2024

Data – 20/02/2024



Local – Maracanã

Flamengo 4×0 Boavista

Gols – Luiz Araújo, Pedro e Arrascaeta (2x)

Campeonato Carioca 2023

Data – 01/02/2023

Local – Maracanã

Flamengo 1×0 Boavista

Gols – Pedro

Campeonato Carioca 2022

Data – 02/02/2022

Local – Raulino de Oliveira

Flamengo 3×0 Boavista

Gols – Marinho, Pedro e Gabigol

Campeonato Carioca 2021

Data – 27/03/2021

Local – Elcyr Resende

Boavista 1×1 Flamengo

Gols – Jean Victor (BOA); Vitinho (FLA)

Campeonato Carioca 2020

Data – 01/07/2020

Local – Maracanã

Flamengo 2×0 Boavista

Gols – Pedro e Gerson

Estatísticas de Flamengo x Boavista

Como já era de se esperar, o Flamengo tem um amplo domínio contra o Boavista. Ao todo, foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com 17 vitórias do Rubro-Negro, quatro empates e um triunfo do Boavista. O clube da Gávea anotou 48 gols e sofreu apenas 12.

A única vitória do Boavista aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2012, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o time de Bacaxá venceu por 2 a 1. O Flamengo até saiu na frente com gol de Vágner Love. Mas Somália e Paulo Rodrigues garantiram a virada.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 10/01/2025.