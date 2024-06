Flamenguista, Pedro Paulo provoca vascaíno Paes após goleada

O Flamengo ganhou de 6 a 1 do Vasco no domingo (2.jun); deputado é o principal cotado para ser vice do atual prefeito nas eleições

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) brincou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), neste domingo (2.jun.2024) depois de o Flamengo derrotar o Vasco, time para o qual o prefeito torce, por 6 a 1. A cada gol, o deputado publicou uma foto em seu perfil no X (antigo Twitter) contabilizando os pontos com as mãos. Os clubes se enfrentaram pelo Brasileirão no estádio do Maracanã, no Rio.

Pedro Paulo é cotado pelo núcleo político do prefeito Eduardo Paes para ocupar a vaga de vice na chapa que disputará a reeleição à prefeitura do Rio de Janeiro.

Leia a sequência de publicações: