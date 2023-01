Flávio Bolsonaro e Damares apostam na eleição de Marinho para presidência do Senado

Um encontro com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) reuniu lideranças políticas neste domingo, 29, na casa do senador Izalci Lucas (PSDB-MG). Entre os participantes estiveram a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disseram defender e acreditar na eleição de Marinho para a presidência do Senado Federal. A ex-ministra dos direitos humanos falou rapidamente com a equipe de reportagem da Jovem Pan sobre a reunião: “Com certeza [ele vai ganhar]. Mais [votos] que o suficiente [teremos]. Marinho vai ser presidente do Senado. Vitória no primeiro turno”, declarou. O senador filho do ex-presidente da República também conversou com a Jovem Pan e comentou como o partido vem fazendo a articulação política em prol da candidatura de Marinho. Segundo ele, Jair Bolsonaro (PL), mesmo dos Estados Unidos, tem feito contato com vários senadores. “Se a população está insatisfeita com o parlamento, e a gente viu isso na quantidade de senadores que tentaram a reeleição e não conseguiram, o índice mais baixo da história de reeleição de senadores. Isso obviamente tem que ser trazido para o Senado. A política sempre se fez ouvindo as ruas e não vai ser diferente desta vez. Então, acredito que o nome do Rogério Marinho, e com o compromisso que ele fez, de garantir a proporcionalidade partidária na composição das comissões permanentes do Senado, o que é muito importante, mais um gesto democrático e sensato e de responsabilidade que o senador Rogério Marinho fez”, comentou. O senador Jorge Seif (PL-SC) também participou do encontro e voltou a falar sobre a autonomia da Suprema Corte, respeito aos ministros do STF, mas ainda sobre o papel do Senado Federal.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro