Flávio Bolsonaro quer fazer parte de comissão que vai investigar atos de vandalismo em Brasília

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quer fazer parte de comissão externa que investigará os atos de vandalismo ocorridos no Distrito Federal, no domingo, 8. A declaração foi dada durante a sessão plenária deliberativa neste terça-feira, 10. A sugestão foi apresentada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). Em sua fala, o senador defendeu seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, garantindo que ele não tem ligação com o ocorrido no Congresso Nacional. Ele esperar que a comissão “não faça uso político de sua atuação”. Flavio Bolsonaro votou contra a intervenção federal em Brasília junto com outros sete senadores. “Tivemos um presidente da República que por quatro anos repetiu à exaustão que sempre jogaria dentro das quatro linhas da Constituição, mesmo entendendo que em vários momentos foram usados atos contra ele fora dela. Então não queiram criar a narrativa como se houvesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos. O presidente Bolsonaro, como muitos aí já falaram, após o resultado das eleições, ficou em silêncio, se recolheu e está lambendo as feridas. Não é essa expressão que muitos estão usando ai? É o que eles está fazendo, praticamente incomunicável, então é importante fazer esse registro “, disse o senador. “Também quero fazer parte dessa comissão que vai acompanhar as investigações. Faço questão de estar acompanhando pari passu para que não seja um momento de uso político eleitoral. O momento é grave, é muito sério, a gente não pode mais uma vez usar uma situação como essa usar como palanque”, completou. O Senado Federal, porém, aprovou a intervenção federal na segurança pública no Distrito Federal. Nesta segunda-feira, 9, a Câmara dos Deputados já havia aprovado a intervenção federal nesta segunda-feira, 9.

