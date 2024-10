Flávio Bolsonaro vê Carlos mais deputado federal que senador em 2026

O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista à coluna nesta quarta-feira (9/10) que prevê o vereador Carlos Bolsonaro eleito em 2026 como deputado federal, e não como senador. Carlos foi reeleito à Câmara Municipal carioca como o vereador mais votado da capital.

Aliados aventaram a possibilidade de Carlos disputar o Senado por Santa Catarina na próxima eleição geral, depois de sete mandatos seguidos como vereador carioca. Flávio Bolsonaro rechaçou esse plano.

“Não vejo que esse plano [senador por Santa Catarina] pare de pé. A gente tem lideranças fortes em Santa Catarina e eu acho que o caminho natural do Carlos seria ele disputar uma vaga de deputado federal. Ele é um fortíssimo candidato a deputado federal e a sua votação nos ajudaria a eleger mais deputados federais no nosso campo político dentro do PL. Acredito que Carlos quer estar no Congresso Nacional”, disse Flávio.

Segundo o senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro avalia a seguinte estratégia para disputar as duas vagas ao Senado que serão abertas em cada estado em 2026:

“Bolsonaro já sinalizou isso para várias lideranças políticas. Como são duas vagas [ao Senado], uma vaga é escolha pessoal dele, e a outra vaga vão definir qual é o melhor nome junto com governador, a bancada de deputados, as lideranças daquele estado”.

Assista à íntegra da entrevista com Flávio Bolsonaro: