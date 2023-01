Flávio Dino afirma que governo não vai prorrogar intervenção no Distrito Federal

Prazo para a intervenção decretada após os atos violentos do dia 8 de janeiro termina no dia 31 de janeiro e no dia seguinte o novo secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, vai assumir o cargo

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública



Nesta quarta-feira, 25, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal não vai ser prorrogada. O prazo para a intervenção termina no dia 31 de janeiro. “Em relação aos atos ocorridos no dia 8, não há dúvida que houve a superação da situação com a intervenção federal determinada pelo presidente Lula. Ou seja, a causa constitucional ensejadora da intervenção foi vencida. Por isso mesmo a prevenção é que não haja prorrogação e o Distrito Federal volte a cumprir plenamente seu papel constitucional na gestão do seu sistema de segurança pública. A previsão é que isso se estenda até o dia 31. A governadora em exercício anunciou um novo secretário exatamente para possibilitar uma transição em relação à segurança pública”, declarou Dino. Também nesta quarta, a governadora em exercício do DF, Celina Leão (Progressistas), anunciou Sandro Avelar como novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O delegado da Polícia Federal assume o cargo no dia 1º de fevereiro, mesmo dia que estão marcadas a posse dos novos parlamentares do Congresso Nacional e o retorno das atividades do Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações da repórter Iasmin Costa