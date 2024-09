Flávio Dino prorroga prazo e dá mais 15 dias para governo entregar informações sobre emendas de comissão

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou em 15 dias o prazo para o governo apresentar informações sobre indicações e destinações das emendas de comissão. De acordo com o ministro, o Executivo já cumpriu parcialmente a determinação, prestando dados de nove ministérios. A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu mais prazo para entregar as informações pendentes.

No dia 8 de agosto, Dino estipulou um prazo de 30 dias para o Executivo enviar todos os ofícios relativos a indicações ou priorização pelos autores de emendas de comissão em 2024. A decisão foi tomada após reunião técnica realizada entre membros do governo, do Legislativo e de tribunais de contas para tomar providências com o objetivo de extinguir o orçamento secreto, declarado inconstitucional pelo Supremo em 2022 em processo cuja relatoria foi herdada por Dino.

