Flávio diz que pode ser o próximo alvo e que há “PF paralela”

Senador disse que modo com que estão sendo conduzidas as investigações o coloca na mira da Polícia Federal

“Está muito claro que, pelo modos operandi, o próximo é isso que vai acontecer”, disse o senador Flávio Bolsonaro em suposição de ser o próximo alvo da PF Sérgio Lima/Poder360 11.jul.2023

Fabricio Julião 31.jan.2024 (quarta-feira) – 16h14



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou nesta 4ª feira (31.jan.2024) que pode ser o próximo alvo da Polícia Federal, depois das operações de busca e apreensão contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) e contra seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro.

“Está muito claro que, pelo modus operandi, o próximo é isso que vai acontecer. E sem nenhum sentido mais uma vez. Eu quero crer ainda que exista justiça e que decisões drásticas como busca e apreensão ou qualquer outra coisa sejam feitas com base em provas, e não tentando desgastar a imagem de alguém que é figura pública”, afirmou.

O senador criticou a atuação da Polícia Federal e as informações publicadas pelos veículos de imprensa sobre a operação de busca e apreensão em Angra dos Reis (RJ) nesta semana, que tinha como alvo o vereador Carlos Bolsonaro.

“Está começando a se alastrar fake news de que a ‘Polícia Federal paralela’ está vinculada diretamente ao Lula, que está fazendo perseguição política a opositores”.

Segundo o senador, havia uma “intenção não republicana” de apreender os aparelhos de todos os 4 Bolsonaros: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo, o vereador Carlos e ele.

“Do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo por causa de uma maluquice”, afirmou.

O senador do PL disse ainda que a conversa com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), teve como objetivo mostrar que “há uma conjuntura para perseguir o espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil”.