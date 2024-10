Flávio Matos recebe apoio de ACM Neto e Bruno Reis para 2° turno em Camaçari

Segundo colocado com uma margem de 559 votos no primeiro turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Flávio Matos (União), e a candidata a vice, Professora Angélica (PP), já começaram a campanha para o segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro.

Na tarde desta segunda-feira (7), Matos e Angélica estiveram com o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis (União), e o ex-gestor soteropolitano ACM Neto, para estabelecer estratégias de campanha. “Feliz e alegre com este apoio. Camaçari já decidiu que não vai viver a opressão, que Camaçari não vai viver pelo medo, vai viver pela liberdade e por um novo futuro”, afirmou o candidato do União Brasil.

Já Neto declarou que vai trabalhar para eleger o correligionário. “Nesses próximos 20 dias ninguém descansa. Lembrem-se que eles falaram que estavam 20 pontos na frente, mas a eleição terminou empatada e agora é a virada. Flávio Matos será prefeito de Camaçari com o apoio de todos nós”, disse ACM Neto, ex-prefeito da capital baiana, em vídeo publicado nas redes sociais.

Bruno Reis também afirmou que vai se empenhar para que Flávio saia vitorioso. “Estamos aqui unidos, Salvador e Camaçari, para trabalhar muito nessa chegada do segundo turno e, com certeza, construir uma linda vitória. Camaçari não pode voltar ao passado, precisa ter um prefeito bom de trabalho, que fez uma grande campanha e será o melhor prefeito que essa cidade já teve”, disse Reis.

O primeiro turno em Camaçari terminou com uma diferença de apenas 559 votos a favor de Caetano, que teve 49,52% dos votos válidos contra 49,17% de Flávio Matos.