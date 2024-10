Flávio Matos reúne apoiadores durante votação do 2° turno em Camaçari

O candidato à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União), compareceu, neste domingo (27), a uma das seções eleitorais do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária rodeado por apoiadores e líderes do seu grupo político para a votação do 2° turno das eleições municipais. Este ano, ambos os postulantes à prefeitura de Camaçari votam no mesmo colégio.

Ao lado de correligionários como o atual prefeito, Elinaldo; o prefeito de Salvador, Bruno Reis e o vice-líder do União, ACM Neto, Flávio foi o primeiro candidato a comparecer à votação. No local, apoiadores vestidos de azul e adesivos do candidato já aguardavam a chegada antes das 8h e dividiam espaço com opositores vestidos de vermelho.

A Polícia Militar também compareceu ao local e foi responsável pela segurança dos eleitores. Para garantir a imparcialidade e organização da votação, os militares solicitaram aos apoiadores de Flávio a retirada de adesivos colados na parede do colégio.