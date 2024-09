Flávio Moreno: Defensor Incansável da Segurança Pública de Alagoas

Flávio Moreno e Sua Dedicação à Segurança em Alagoas

Com três décadas de experiência na Polícia Federal, Flávio Moreno tornou-se um ícone da segurança pública em Alagoas. Ele foi o responsável por lançar projetos inovadores, como o Ronda no Bairro e os Centros Integrados de Segurança Pública (CISP), que foram essenciais para aproximar as forças de segurança da população e reduzir a criminalidade em várias áreas do estado.

Flávio Moreno sendo homenageado por sua contribuição à segurança pública de Alagoas.

O Papel Crucial de Flávio Moreno na Campanha de Bolsonaro

Durante a campanha presidencial de 2018, Flávio Moreno foi uma figura chave para garantir que Jair Bolsonaro tivesse tempo de mídia em Alagoas. Sua influência e articulação política ajudaram a solidificar o apoio a Bolsonaro no estado, com a segurança pública sendo uma das bandeiras centrais da campanha.

Flávio Moreno em evento discutindo novas estratégias de segurança para Maceió.

Proteja Maceió: Um Projeto de Transformação

Lançado em 2024, o Proteja Maceió, idealizado por Flávio Moreno, já beneficiou mais de 15 mil pessoas. O projeto visa garantir a segurança das famílias de Maceió, com o objetivo de expandir para 500 mil beneficiados através de ações como a Rede de Proteção na Vizinhança e o Programa Filho Protegido.

Flávio Moreno falando sobre o impacto positivo do Proteja Maceió em evento comunitário.