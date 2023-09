Flávio promete trabalhar ‘até o fim’ para tornar Bolsonaro elegível

Por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ex-presidente não poderá concorrer as eleições de 2026

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Flávio Bolsonaro espera derrubar inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, que vai trabalhar junto ao partido para derrubar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em tese, por uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro não poderá concorrer as eleições de 2026. No entanto, na avaliação de Flávio ainda existem muitas instâncias que podem ser utilizadas para recursos tanto de Bolsonaro quanto do Partido Liberal. Segundo o senador, o ex-presidente está sendo “perseguido”, mas que isso se reverterá em futuras intenções de votos para as eleições presidenciais. Questionado sobre a possibilidade da inelegibilidade ser mantida, Flávio Bolsonaro disse que ainda é cedo e descartou apontar um novo nome. Inclusive, de cara, ele negou a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro representar o marido. “Michelle é um bom quadro, mas acredito que ela mesmo não queira ser uma candidata a presidente. Ela pode ser candidata ao Senado ou até vice-presidente. Temos pessoas preparadas que podem ali, enfim, dar uma continuidade a forma de fazer política do presidente Jair Bolsonaro. No final das contas a palavra final vai ser dele e todo mundo tem que estar preparado para se isso acontecer”, comentou. Em relação a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Flávio garantiu que nem ele e a família temem o que foi dito pelo militar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.