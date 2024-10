Flávio vê Tarcísio como nome para 2026 com Jair Bolsonaro inelegível

O senador Flávio Bolsonaro afirmou em entrevista à coluna nesta quarta-feira (9/10) que vê o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o político de direita mais bem posicionado a disputar o Planalto em 2026. Atualmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível para 2026, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado.

“Os nomes que são colocados são do Tarcísio [de Freitas], Ratinho Júnior [governador do Paraná], Ronaldo Caiado [governador de Goiás], Romeu Zema [governador de Minas Gerais]; A minha avaliação é que, hoje, o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio. Não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior. O nosso eleitor sabe que o Tarcísio é de direita, foi um baita ministro do Bolsonaro, concorreu ao governo de São Paulo a pedido do presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista se elegendo governador de São Paulo”.

A despeito de traçar esse cenário para as eleições daqui a dois anos, Flávio Bolsonaro disse acreditar que o ex-presidente estará apto a aparecer nas urnas na próxima eleição.

“No caso de o presidente Bolsonaro não concorrer… Eu tenho dificuldade de falar porque, de fato, a gente acredita que ele [Jair Bolsonaro] vai estar em posição de concorrer”, disse o senador.

Na eleição à Prefeitura de São Paulo, Tarcísio de Freitas entrou de cabeça na campanha para o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Jair Bolsonaro, por outro lado, foi criticado por adotar uma posição ambígua entre Nunes e o coach Pablo Marçal, do PRTB, que não passou para o segundo turno.

Veja a íntegra da entrevista: