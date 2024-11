Flay abre o jogo sobre Bianca Andrade e expõe motivo de afastamento

A cantora Flay abriu o jogo sobre a sua amizade com Bianca Andrade e o afastamento entre as duas. Durante participação no PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a ex-BBB falou sobre o assunto e revelou o motivo para elas não estarem mais juntas como há alguns anos.

“A gente era amiga, muito amigas, como irmã. (…) Acho que a vida afastou a gente. Talvez o corre de cada uma. Não sei te explicar, não teve briga. Se vocês querem perguntar se teve briga, não. Nunca brigamos. Acho que a vida correu, cada uma para um rumo, né?! Ela focou muito nos projetos dela, talvez… e eu nos meus”, comentou a cantora.

Flay e Bianca Andrade se conheceram durante o confinamento no BBB 20. No reality, as duas ficaram muito amigas e a amizade se manteve por um bom tempo depois do programa. “Eu era apaixonada por ela”, declarou a cantora.

Ainda no papo, Flay contou que o afastamento veio naturalmente após Bianca ser mãe.

“Até quando ela estava grávida, a gente convivia bastante. Acho que a partir daí… Talvez seja isso. A família, ela começou a formar a família dela e começou a focar na família dela. Eu acho que talvez foi por aí”, acrescentou.

Camila Loures aproveitou o momento para citar um comentário feito por Bianca no De Frente Com Blogueirinha. Na ocasião, a influenciadora digital disse que o afastamento se deu pela personalidade de Flay.

“Eu não entendi também. Até agora eu não entendi também o que foi isso. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas nós nunca tivemos nenhum tipo de briga. Nada”, contou Flay.

E completou: “A nossa convivência, inclusive, era maravilhosa, perfeita. Não tem o que falar. Eu não entendi também essa parte. Concordo com o que ela falou que a vida seguiu um rumo para cada lado, ela focou talvez pra lá, conheceu outras pessoas, outras amizades e talvez eu fiquei pra cá. Não sei”, finalizou.