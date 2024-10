FLICA 2024: Evento literário em Cachoeira atinge 100 mil visitantes

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) encerrou sua 12ª edição no último domingo (20), com um recorde de mais de 100 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento. O evento gerou 100% de ocupação hoteleira em Cachoeira e região, a FLICA fortalece seu papel como um dos principais eventos literários do Brasil.

O evento apresentou uma programação diversificada que incluiu literatura, música, artesanato e gastronomia local, distribuídos em espaços como a Tenda Paraguaçu, Geração Flica, Fliquinha, Casa do Governo, Casa do Patrimônio, Palco Raízes e Ritmos. A FLICA também destacou a participação de estudantes da rede pública de ensino da Bahia, que, acompanhados por seus professores, vieram de diversas cidades do Recôncavo para participar das atividades.

“É uma vivência incrível, sobretudo para os estudantes do interior que não têm oportunidade de vivenciar eventos dessa dimensão, e aqui podem chegar perto de um escritor que está lançando seu livro, ouvir ele falar, é fantástico para eles”, comentou a professora de Linguagens e escritora Ana Patrícia Giffoni.

Estudantes do Colégio Estadual João Cardoso dos Santos aproveitando o evento em Cachoeira | Foto: Divulgação / Diego Silva