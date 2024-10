Flora lembra últimos momentos de Arlindo Cruz pré-AVC: ‘Força da morte’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em A Fazenda 16 (Record), Flora lembrou na tarde desta terça-feira (8) seus últimos momentos com o pai, Arlindo Cruz, antes do AVC do sambista.

Em conversa com Zé Love, Flora lembra que o AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido por seu pai ocorreu “do nada”. “Ele tava tomando banho. Tomou café da manha com a gente.”

No momento do AVC, Flora tinha 14 anos e estava na escola.

Ela afirma que foi sua mãe quem ouviu um barulho durante o banho de Arlindo, mas que seu pai “sempre foi muito idiota com brincadeiras”. No entanto, o barulho da água correndo chamou a atenção, e foi quando descobriram Arlindo já com dificuldades motoras.

Ainda segundo Flora, seu pai agarrou o braço de sua mãe e foi preciso que os bombeiros deslocassem o ombro do cantor para conseguir liberá-la. “Ele não soltava minha mãe, travou nela”, conta.

“Dizem que AVC é a força da morte, dói muito. Enrijece, por isso fica duro. Ele laçou minha mãe e teve o AVC.”

Foi neste dia que Flora ouviu a voz do pai pela última vez. “Ele dizia ‘Filha, se alguma coisa acontecer, pai te ama'”, conta.

A peoa lembra que Arlindo “se cuidava” muito. “Era o cara mais organizado com remédio, médico, exame. Se alimentava bem. Comia muito, mas muita salada, proteína, água.”