Flordelis cria “exército de fé” na prisão e lidera cultos diários entre detentas

Condenada a mais de 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada federal e pastora Flordelis encontrou uma nova forma de exercer sua fé dentro do presídio onde está detida desde 2021. Segundo relatos de pessoas próximas, ela mantém uma rotina intensa de cultos e orações, criando uma espécie de igreja dentro da penitenciária.

De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro “Flordelis: A Pastora do Diabo”, a religião tem uma presença significativa entre as detentas, o que permite a Flordelis reunir várias seguidoras em suas cerimônias religiosas. “Ela está começando a criar uma nova igreja ali dentro, que daqui a pouco pode crescer ainda mais”, afirmou Campbell, apontando que a ex-pastora pode estar ganhando influência e seguidores dentro do sistema prisional.

Além dos cultos realizados diariamente, Flordelis também mantém um “relógio de oração” que inclui preces às 6h, ao meio-dia, às 18h, e à meia-noite. Em um vídeo, uma neta de Flordelis, que administra suas redes sociais, mencionou a conexão contínua da avó com seus seguidores através de cartas, mantendo um vínculo com o “rebanho” do lado de fora.

A rotina religiosa e o impacto que Flordelis exerce sobre as outras detentas já despertam discussões sobre a possível influência que ela pode vir a exercer, inclusive fora da prisão. “Ela tem uma igreja ali dentro e, quando algumas dessas detentas forem soltas, é possível que levem as diretrizes de Flordelis para o mundo aqui fora,” observou.

Para muitos, Flordelis está utilizando a religião como uma forma de manter-se mentalmente estável e reconectar-se com suas antigas atividades.

Assista o vídeo com os depoimentos sobre a igreja de Flordelis:

