Fluminense anuncia contratação do atacante uruguaio Cannobio para 2025

O Fluminense confirmou a contratação do atacante uruguaio Agustín Cannobio, que se destaca como o principal reforço do clube para a temporada de 2025. O jogador, que estava atuando no Athletico-PR e possui experiência com a seleção do Uruguai, foi recomendado pelo técnico Mano Menezes. Após passar por exames médicos, Cannobio firmou um contrato de quatro anos com a equipe carioca. O Tricolor também adquiriu os direitos do atleta uruguaio e, como parte do acordo, deve enviar um jogador ao Furacão.

WhatsApp

Além de Cannobio, o Fluminense já havia anunciado a chegada de outros seis novos jogadores: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya. Dentre esses reforços, apenas Renê deve ser escalado como titular na equipe.

Veja o anúncio do Fluminense

O Fluminense Football Club concluiu a contratação do atacante Agustín Canobbio, que estava no Athletico-PR. O atleta esteve nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro anos. O Tricolor adquiriu os direitos do… pic.twitter.com/veiY3Z0hbt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 10, 2025

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA