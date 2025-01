Fluminense anuncia contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpool

A direção do Fluminense confirmou nesta segunda-feira (6) a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool. Com o anúncio, o jogador de 22 anos faz seu retorno ao clube carioca, no qual foi revelado nas categorias de base. Pelo acordo, o time da Inglaterra vai manter 40% dos direitos econômicos do atleta. “O Fluminense Football Club e o Liverpool comunicam a transferência do goleiro Marcelo Pitaluga, que fará exames médicos antes de assinar o contrato. O atleta formado nas categorias de base do Fluminense completou 22 anos em dezembro”, anunciou o clube carioca.

Após se destacar na base do time tricolor, Pitaluga assinou contrato com o Liverpool em setembro de 2020. No tradicional clube inglês, o jovem goleiro disputou partidas de base e não chegou a estrear pelo time principal. A partir de 2022, ele viveu períodos de empréstimo para três times diferentes: Macclesfield (Inglaterra), St Patrick’s Athletic (Irlanda) e Livingston (Escócia). Porém, sem espaço no elenco do Liverpool para esta segunda metade da temporada europeia, o jogador viu a oportunidade de voltar a atuar “em casa”.

No Flu, Pitaluga deverá ser a terceira opção do técnico Mano Menezes, atrás do experiente titular Fábio e do reserva imediato Vitor Eudes. O Fluminense fará sua estreia na temporada no dia 12, contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. O jogo está marcado para o estádio Moça Bonita porque o Maracanã está fazendo a manutenção do seu gramado até o dia 25.

